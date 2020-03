San Cataldo. Istituito divieto di transito e sosta in via Lanza di Scalea per entrare ed uscire dalla Casa di Cura Regina Pacis.

SAN CATALDO. E’ stato istituito il divieto di transito e di sosta ambo i lati in via Principe Lanza di Scalea, con l’esclusione di ambulanze e mezzi di soccorso che saranno così agevolati nelle manovre di entrata e di uscita dalla Casa di Cura Regina Pacis. La casa di cura sancataldese, nel quadro dell’emergenza coronavirus, ha recentemente messo a punto un accordo con l’ASP di Caltanissetta per la realizzazione di nuove aree di degenza al suo interno per una gestione congiunta dell’emergenza Covid-19 con almeno quaranta nuovi posti letto, destinati ai degenti del presidio ospedaliero “S. Elia” di Caltanissetta e “Raimondi” di San Cataldo. La Casa di Cura “Regina Pacis” ha infine anche dato sia la disponibilità al trasferimento di ventilatori polmonari e apparecchi di Anestesia presso l’Ospedale “S. Elia” di Caltanissetta, sia la disponibilità del proprio personale sanitario a prestare la propria opera presso il nosocomio nisseno.