Mussomeli, Coronavirus: Anche il Circolo Trabia si mobilita per la solidarietà

MUSSOMELI – A nome del Circolo Trabia, a firma del suo presidente prof. Silvestre Messina, è stata inviata una comunicazione a tutti i soci del sodalizio per invitarli, in questa emergenza coronavirus, ad intervenire concretamente all’iniziativa di solidarietà adottata dalla dirigenza: Queste le comunicazioni inviate:

“Considerato il particolare momento di pericolo che la nostra comunità, come il resto dell’Italia e del mondo, sta vivendo a causa della diffusione del Coronavirus, su input anche del consocio dott. Sciarrino che, come è a tutti noto presta la sua opera nel locale nosocomio, la Deputazione ha deliberato di promuovere una benefica iniziativa di solidarietà e di impegno sociale e umanitario avente come obiettivo la sicurezza del personale medico e sanitario, di chiunque presto opera fuori dalla protezione delle nostre case, nonché della popolazione. In particolare ci viene richiesto di acquistare una certa quantità di materiali e presidi sanitari i cui costi sono limitati ma che, purtroppo, l’Asp tarda a inviare. Si tratta di tute tessuto non tessuto, occhiali di protezione tipo visiere per addetti della forestale, mascherine, ecc. La partecipazione all’iniziativa è aperta a tutte le altre associazioni, circoli, alle imprese e alle forze produttive presenti nel nostro comune e a tutti i cittadini che hanno a cuore la salute pubblica in questo momento di grave pericolo e di ansia collettiva. La Deputazione, conformemente a quanto previsto dallo Statuto, anticiperà, entro i limiti stabiliti, le somme necessarie per l’acquisto dei sopracitati materiali, invitando successivamente ogni socio che vorrà farlo, a contribuire personalmente secondo le modalità che saranno in un secondo momento comunicate. Sicuro della vostra collaborazione e con la certezza di avere interpretato i vostri sentimenti e il vostro spirito di solidarietà, vi invio affettuosi saluti.

Ed ancora:

“ Facendo seguito all’iniziativa di cui al precedente comunicato ,e avente come obiettivo la sicurezza soprattutto del personale medico-sanitario del nostro ospedale, nonché di altri operatori pubblici che lavorano in condizioni di rischio a causa della diffusione della pandemia dovuta al Coronavirus, considerato che il nostro sodalizio si è sempre dimostrato sensibile a qualsiasi problematica di carattere sociale e umanitario che. riguarda la nostra. comunità e non solo, la Deputazione ha stabilito in concreto quanto segue: – di raccogliere, visto l’impossibilità di agire diversamente, le promesse di contributo da parte dei soci e di chi lo vorrà fare, attraverso il nostro gruppo o facendo riferimento al mio numero:3388914550 o al numero del nostro cassiere Nonuccio Messina 3296925686; – di anticipare le somme per l’acquisto dei presidi sanitari in questione con i fondi del circolo; – di procedere, una volta (speriamo) cessato il pericolo, alla raccolta vera e propria per coprire le spese sostenute.

Faccio presente che alcuni acquisti, come le tute protettive in tessuto non tessuto laminate, sono imminenti, così come ci ha assicurato la ditta fornitrice, e che il materiale sarà prioritariamente agli operatori del nostro ospedale, per la loro e la nostra sicurezza, con cui ci stiamo coordinando. Aggiungo altresì che alla nostra iniziativa hanno già concretamente aderita la locale agenzia Allianz di Tanino Catania e il Comitato Viabilità negata del Vallone. Confidando nel vostro altruismo e nel vostro alto senso di solidarietà, vi invio i più affettuosi saluti. Abbiate fiducia, ce la faremo! (Il Presidente Silvestre Messina)