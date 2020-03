Matteo Salvini contro i 400 milioni di Conte per chi ha bisogno: “7 euro a testa, giusti per l’uovo di Pasqua”

Una “elemosina” giusta giusta per acquistare l’uovo di Pasqua. Matteo Salvini commenta caustico e amaro i 400 milioni di euro annunciati dal governo per aiutare le famiglie tramite i Comuni. “Significano circa 7 euro a testa. Caspita, non sarà un po’ troppo?”, chiede polemico il leader della Lega.

“Forse pensavano all’uovo di Pasqua, ma agli Italiani serve ben altro! Noi vogliamo collaborare per il bene del Paese, ma servono coraggio, idee chiare e tutti i soldi necessari! Senza svendere porti, aeroporti, palazzi e monumenti…”. Il riferimento è alla proposta del dem Zanda, che ha pensato all’ipoteca di palazzi storici come Montecitorio per reggere l’aumento del debito pubblico a fronte dell’emergenza coronavirus.