Italia,Coronavirus: tornano a salire i contagi ma cala il numero di decessi (+756). Infettati 4mila infermieri

Sono complessivamente 73.880 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.815, che indica una ripresa dei contagi. Cala però il numero dei morti: 756 rispetto a ieri (416 in Lombardia), quando l’aumento era stato di 889 decessi. Le persone guarite sono invece 13.030, 646 in più di ieri. E il ministro Speranza spiega che siamo ancora nel pieno dell’epidemia e sarebbe un errore abbassare la guardia ora.

I dati sono stati diffusi dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Il totale dei tamponi conteggiati al 29 marzo è di poco superiore a 454mila rispetto al livello di 429mila raggiunto il 28 marzo.

Le vittime nelle Regioni

I 10.779 decessi registrati finora si dividono tra i 6.360 della Lombardia (+416), 1.443 in Emilia-Romagna (+99), 392 in Veneto (+30), 684 in Piemonte (+67), 386 nelle Marche (+22), 215 in Toscana (+17), 377 in Liguria (+19), 117 in Campania (+8), 136 nel Lazio (+12), 98 in Friuli Venezia Giulia (+11), 86 in Puglia (+15), 64 in provincia di Bolzano (+0), 65 in Sicilia (+8), 88 in Abruzzo (+12), 31 in Umbria (+3), 43 in Valle d’Aosta (+2), 129 in Trentino (+9), 25 in Calabria (+4), 27 in Sardegna (+1), 9 in Molise (+0), 4 in Basilicata (+1).