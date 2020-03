Coronavirus, viceministro Cancelleri: “In Italia significativa presenza di stupidi se abbiamo 90mila denunciati”

“C’è piccola ma significativa parte del nostro Paese che devo definire composta da degli stupidi: se abbiamo 45mila contagiati ma 90mila denunciati è evidente che c’è qualcuno che non sta facendo il proprio dovere da cittadino, non rispettando se stesso e gli altri. Le regole sono fatte per salvaguardare la salute pubblica: chi non ha un motivo importante per muoversi, deve stare a casa”.

Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Giancarlo Cancelleri, viceministro dei Trasporti, commentando le notizie con protagonisti quegli italiani che non rispettano le indicazioni del governo sullo stare a casa. Il governatore della Sicilia Nello Musumeci si è lamentato per le persone che dalla Calabria arriverebbero nella regione da lui amministrata via mare.

“Sullo Stretto abbiamo diminuito il numero delle corse dei traghetti a otto: quattro che vanno da Messina verso la Calabria, quattro che fanno il percorso opposto”. Chi è autorizzato ad utilizzarli? “Sono autorizzati a salire a bordo autotrasportatori, forze dell’ordine, personale medico o chi ha una comprovata esigenza lavorativa o di salute. Tutti gli altri non possono salire”, ha precisato Cancelleri a