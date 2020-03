Coronavirus: Unione Europea concede a Tunisia aiuti per 250 milioni di euro

TUNISI – L’Unione europea ha concesso un pacchetto di aiuti alla Tunisia per un totale di 250 milioni di euro per combattere la diffusione del corovirus. Lo ha reso noto l’ambasciatore dell’UE nel Paese nordafricano, Patrick Bergamini, in un breve messaggio sul suo profilo Twitter. Nel Paese, uno degli ultimi a chiudere i confini e ad adottare misure di confinamento contro la pandemia, sono stati registrati sei morti e 227 casi. Lunedi’ scorso, il presidente tunisino, Kaies Said, ha ordinato lo spiegamento dell’esercito per aiutare nel lavoro di controllo della popolazione, appena 24 ore dopo che il governo aveva dichiarato la terza fase della pandemia proibendo l’assembramento di piu’ di tre persone e imponendo un coprifuoco tra le 18 e le 6.

Per alleviare le conseguenze sulla fragile economia tunisina, il governo ha lanciato un pacchetto di misure economiche e sociali del valore di 800 milioni di euro, compreso il rinvio del pagamenti dei prestiti per stipendi inferiori a mille dinari (320 euro), aiuti per i lavoratori in “disoccupazione” e i gruppi svantaggiati, nonche’ un fondo per rafforzare la riserva di medicinali, prodotti alimentari e carburanti. (