Coronavirus, il deputato Michele Mancuso (FI): “Prima la salute dei lavoratori, i call center vanno chiusi”

“Per nulla soddisfatto della decisone del governo”, così esordisce con un post su Facebook Michele Mancuso, deputato di Forza Italia all’Ars. “I cittadini vanno trattati tutti allo stesso modo, hanno dato chiusura a chi già lo aveva fatto volontariamente, costringendo invece, ad uscire di casa chi vorrebbe tutelarsi, come gli operai e i dipendenti di aziende pubbliche e private. Credo in uno Stato che considera i suoi Cittadini, tutti di serie A”. Così conclude il deputato forzista.

In particolare l’onorevole Mancuso fa riferimento a situazioni lavorative contraddistinte da aggregazione di massa, nello specifico i call center.

I call center della Telecom di Caltanissetta , Almavi di Palermo e Catania e altri che mettono assieme centinaia di persone quotidianamente – sostiene Michele Mancuso – gestiscono quasi sempre solo linee bussiness e comunque fanno assistenza commerciale e non tecnica.

Pertanto, se le aziende per la maggior parte sono chiuse e comunque pare che lo stesso personale tecnico non effettui interventi in zone rosse, quindi anche in Sicilia, a cosa serve tenere tutte queste persone assieme a rischio focolaio? Invito i sindaci e le aziende sanitarie provinciali – continua il deputato di Fora Italia- ad intervenire affinchè, pur garantendo il lavoro, si dia priorità alla salute dell’intera cittadinanza in tutto il territorio. I Call Center vanno chiusi come i bar e le parrucchiere per 15 giorni. Invito le rappresentanze sindacali – conclude Michele Mancuso – a pensare alla salute dei lavoratori, ne vale la pena per il bene dell’intero territorio.