“Cateno De Luca sono con te!”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micciche’, che guida Forza Italia in Sicilia, postando un articolo sulla denuncia per vilipendio presentata dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nei confronti del sindaco di Messina Cateno De Luca a seguito delle polemiche sui controlli dei rientranti in Sicilia per l’emergenza coronavirus. (Foto di repertorio)