Meteo in Sicilia per il 1° Maggio: la Protezione Civile emette bollettino con allerta gialla anche a Caltanissetta

Il meteo in Sicilia questo mercoledì, giorno del Primo Maggio, è previsto essere un mix di condizioni che vedrà un rapido rasserenamento serale dopo una giornata caratterizzata da nuvole dense e persistenti. Correnti secche faranno il loro ingresso nel corso della serata, portando con sé un’atmosfera più chiara e serena.

Sul litorale tirrenico, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, offrendo una giornata ideale per attività all’aperto. Al contrario, il litorale ionico vedrà cieli molto nuvolosi o coperti per gran parte della giornata, con ampi e rapidi rasserenamenti attesi solo in serata, portando a cieli sereni o poco nuvolosi.

Anche il litorale meridionale avrà una giornata simile, con cieli molto nuvolosi o coperti che daranno spazio a rasserenamenti significativi dal tardo pomeriggio in poi. Nelle zone montuose dell’Appennino, la mattinata sarà segnata da cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, ma questi fenomeni andranno attenuandosi nel corso del pomeriggio, lasciando spazio a schiarite verso sera.

Per quanto riguarda le zone interne, il mattino si presenterà con cieli molto nuvolosi o coperti accompagnati da piogge e rovesci temporaleschi, ma i fenomeni saranno assorbiti nel corso del pomeriggio, con rasserenamenti previsti per la serata.

La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino con livelli di allerta gialla nelle province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Enna, Agrigento, Palermo e Trapani.

I venti saranno moderati e di provenienza meridionale, ruotando ai quadranti sud occidentali nel corso della giornata. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3200 metri.

In termini di condizioni marine, il Basso Tirreno si presenterà mosso, mentre il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia varieranno da molto mosso a mosso, suggerendo cautela per chiunque abbia in programma attività marittime.