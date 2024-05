Caltanissetta. Eclettica, XII° torneo di Risiko. Podio: vince Manuel Carapezza, secondo Simone Pecoraro, terza Giorgia Moscarelli

Si è concluso martedì 30 aprile, presso Eclettica Street Factory, il XII° torneo di Risiko organizzato dal Risiko Club Ufficiale di Caltanissetta. La formula del torneo, iniziato il 21 marzo, era articolata in una fase eliminatoria in cui si giocavano 5 partite di qualificazione con semifinali e finali.

Ventiquattro iscritti al torneo tra giocatrici e giocatori.

Al termine della prima fase di qualificazione i primi sedici giocatori della classifica generale si sono sfidati in quattro tavoli composti da quattro giocatori, i vincitori dei rispettivi tavoli sono stati ammessi alla finale.

La finale, dopo circa 2 ore di partita, ha visto vincere Manuel Carapezza (Disumanuel), al secondo posto Simone Pecoraro (Simpec07), terza Giorgia Moscarelli ( LaMoss) e quarto Maurizio Giunta (Risiko55). A seguire sono stati assegnati i trofei ricordo realizzati dall’artista nissena Maria Pia Matraxia componete del direttivo del Risiko Club Ufficiale di Caltanissetta.

La partita, sin dall’inizio, ha visto prevalere la bravura e l’esperienza di Manuel Carapezza che ha saputo arginare gli attacchi degli avversari con una difesa ”granitica” grazie, anche, ad un po’ di fortuna nel rotolio dei dadi (componente importante e a volte decisiva nell’economia del gioco).

Si chiude così il XII° torneo ( II° della stagione 2024), valido per il ranking Eclettica che, in base alla classifica finale, stabilirà la composizione della squadra nissena al Campionato Nazionale a Squadre che si terrà a Bologna dal 18 al 20 ottobre.

La squadra nissena, vera sorpresa dell’edizione 2023 dove si è classificata seconda a soli 30 centesimi di punto dalla squadra prima classificata, ha tutte le carte in regola per potere portare a casa un buon risultato.

“Ormai il nostro Risiko Club – dichiara Alessandro Ciulla, titolare di Eclettica Street Factory- viaggia con il vento in poppa: conta più di quaranta iscritti e tanti altri appassionati si avvicinano al gioco del Risiko; l’età varia dai sedici anni ai settant’anni e questo è una fotografia su quanto un gioco, così imprevedibile e unico nella strategia, possa unire quasi tre generazioni”.

Il prossimo torneo è già in cantiere e inizierà il 16 maggio.

Per coloro che fossero interessati e volessero partecipare il martedì ed il giovedì dopo le 20,30 possono recarsi da Eclettica Street Factory in via Rochester.