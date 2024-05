Caltanissetta. Il 6 maggio il regista Michael Cavalieri presenta il docu film “La Porta dell’Inferno”

CALTANISSETTA. Lunedì 6 Maggio proiezione del docu-film “La Porta dell’Inferno”, un viaggio lungo le zone minerarie del territorio siciliano, e tavola rotonda sul “Turismo delle Radici” con i candidati sindaci di Caltanissetta. Il regista siculo – americano Michael Cavalieri, noto a livello internazionale per il film “The Next Karate Kid” del 1994, torna nella sua Sicilia per presentare, Lunedì 6 maggio alle ore 10 presso il Multisala Moncada di Caltanissetta il suo docu-film “La Porta dell’Inferno”.

Un viaggio lungo le zone minerarie del territorio siciliano, che racconta la vita e la sofferenza degli uomini e soprattutto dei “carusi’’ nelle miniere di zolfo. Viene ricostruita una storia densa di umanità, duro lavoro e speranza che hanno segnato l’esperienza di migliaia di persone e il destino di intere comunità cittadine. Michael Cavalieri dimostra l’amore per la sua famiglia e le sue radici siciliane in questa produzione che ha già ottenuto un premio a Chicago e a New York dalla Columbus Citizen Foundation.

La presentazione a Caltanissetta ha un valore particolarmente rilevante in quanto la città è stata per lungo tempo conosciuta come capitale mondiale dello zolfo. Realtà economica e sociale strategica, che già a partire dalla fine del diciannovesimo secolo scorso ha cambiato completamente volto alla città e alle comunità vicine. Alla proiezione sono invitate le scolaresche che alla fine della proiezione parteciperanno a un dibattito col regista. L’evento è organizzato dalle associazione di promozione culturale e turistica Inner Sicily, dall’Associazione Mineralogica Paleontologica e della cultura della solfara di Sicilia, Antichi Ricordi Hotel di Charme & SPA e ristorante Sale & Pepe di Caltanissetta.

Nel pomeriggio alle ore 18, sempre alla Multisala Moncada di Via Giacomo Matteotti, avrà luogo una Tavola Rotonda sul tema del “Turismo delle Radici”, per approfondire il dibattito sull’opportunità strategica per Caltanissetta di investire sul Turismo delle Radici, destinato alla vasta platea di siculo discendenti e di oriundi italiani, che ha registrato negli ultimi anni una crescente domanda volta al recupero delle proprie radici, della propria identità, alla realizzazione di un’esperienza unica sul territorio e alla valorizzazione di aree poco note nei tradizionali itinerari turistici.

Tutto ciò nell’ottica dello sviluppo delle aree interne, dell’agricoltura e delle eccellenze enogastronomiche, ma anche di percorsi di valorizzazione culturale legati alla storia mineraria dell’entroterra siciliano.

La tavola rotonda prevede il coinvolgimento dei candidati a sindaco, del regista siculo-americano Michael

Cavalieri; Michele Brescia, presidente dell’Associazione Mineralogica Paleontologica e della Cultura della Solfara di Sicilia; Beatrice Giammusso, operatore turistico; Gianfranco Lombardo, presidente del GAL Terre del Nisseno; l’associazione Agerica, specializzata nei gemellaggi e nelle relazioni internazionali e l’associazione culturale Moncada. Modererà Irene Bonanno, PhD in Marketing Turistico dell’Associazione Inner Sicily e Cuore di Sicilia Experience.

