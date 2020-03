Coronavirus, Caltanissetta: 4 nuovi casi, in totale adesso sono 28

CALTANISSETTA – Aumentano i casi di contagio nella provincia di Caltanissetta, oggi 4. Uno nel capoluogo nisseno: si tratta di uno dei “rientrati” dal nord, aveva fatto ritorno il 15 marzo. L’altro è di San Cataldo ed appartiene al focolaio identificato dalle autorità e costantemente monitorato; entrambi i soggetti di trovano presso il loro domicilio.

Gli altri due casi di positività al Covid 19 sono quelli che maggiormente hanno allertato i sanitari ed entrambi i pazienti sono stati ricoverati nel reparto di malattie infettive; uno è un medico di Riesi, l’altro è un sancataldese. Per entrambi sono scattate immediatamente le indagini epidemiologiche e la ricerca dei contatti stretti a cui, per procedura, viene imposto l’isolamento e la sorveglianza attiva.

I ricoverati all’ospedale S.Elia dunque passano da 13 a 15 (4 sono della provincia di Agrigento), di cui quattro ricoverati in terapia intensiva ed i casi di positivi ai “domiciliari” da 11 a 13: per un totale di 28. Ieri erano 24, per cui in meno di 24 ore, 4 nuovi casi.