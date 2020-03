Coronavirus, Agrigento: Arcidiocesi dona 30mila euro a ospedale

La Caritas diocesana di AGRIGENTO, su indicazione dell’arcivescovo, cardinale Francesco Montenegro, ha avviato da oggi la campagna di raccolta fondi #diamociunamano – Emergenza Covid-19 per supportare gli ospedali della Diocesi nell’acquisto di attrezzature e presidi sanitari da destinare ai reparti di Terapia intensiva. Intanto, per venire incontro alle esigenze delle parrocchie impegnate nel sostegno alimentare, che in questo periodo sono in grave difficoltà a causa della sospensione delle attività pastorali e liturgiche ordinarie, la Caritas ha disposto un contributo economico per l’acquisto di generi alimentari in favore delle Caritas parrocchiali che ne hanno fatto richiesta.

A supporto del reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di AGRIGENTO, inoltre, dai fondi 8xmille destinati alla Chiesa cattolica, è stata disposta una donazione di 30.000 per l’acquisto di presidi sanitari e strumentazioni indispensabili. “Tali acquisti avverranno in accordo con l’Azienda ospedaliera e il supporto di esperti, affinché l’intera somma possa essere spesa con criteri di efficacia, trasparenza e utilità”, spiegano dalla Diocesi di AGRIGENTO.