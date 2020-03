Caltanissetta, M5s: “Al via ‘spesa sospesa’. I primi a contribuire sindaco, assessori e consiglieri”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. In questo particolare momento di emergenza per il nostro Paese, anche nella nostra città, molte famiglie iniziano a manifestare grandi difficoltà per il reperimento dei generi di prima necessità. Il governo nazionale, come annunciato sabato sera dal nostro Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, sta prontamente rispondendo alle numerose esigenze predisponendo le giuste misure per sostenere chi ha bisogno, così come il governo regionale del presidente Nello Musumeci che sta mettendo a disposizione cento milioni di euro. Rimane comunque necessario che ciascuno di noi faccia la propria parte; in questa ottica il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ha deciso, come del resto sta avvenendo in molti Comuni italiani, di dare il via all’iniziativa “Spesa Sospesa”.

Tale iniziativa, già anticipata dal nostro sindaco Roberto Gambino, si avvale della fattiva collaborazione della locale delegazione della Croce Rossa Italiana e consiste nella possibilità, da parte di chi si reca a fare la spesa, di lasciare liberamente una somma a disposizione di chi ha maggior bisogno. Inoltre si è pensato ad un Crowdfunding comunale, cioè l’apertura di un conto corrente in cui far confluire tutte le offerte e le donazioni effettuate da liberi cittadini, aziende, istituzioni, club services ed istituti bancari. Tali somme, unitamente a quelle raccolte dai punti vendita di generi alimentari, saranno direttamente gestite dall’ufficio comunale di solidarietà sociale, che in coordinamento con le varie associazioni, ha contezza della situazione di disagio cittadino. Anche noi consiglieri, tramite una donazione, vogliamo essere tra i primi a contribuire, mentre il Sindaco, gli Assessori ed il Presidente del Consiglio verseranno la quota relativa alla rinuncia volontaria di parte delle proprie indennità.

Certi, inoltre, della generosità e della bontà dei nostri concittadini, riusciremo tutti insieme a far fronte a questa emergenza rispettando il nostro motto: NESSUNO DEVE RIMANERE INDIETRO. È in questi momenti che si vede il senso di appartenenza ad una comunità! Siamo assolutamente fiduciosi che anche questa volta Caltanissetta farà la propria parte.



Michele D’Oro, capogruppo del Movimento 5 Stelle Caltanissetta