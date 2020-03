Caltanissetta, Coronavirus: la Caritas Diocesana ringrazia il Rotary Club

La solidarietà si concretizza in tanti gesti concreti verso chi sta affrontando i giorni difficili del coronavirus in condizioni di disagio socio-economico: la Caritas Diocesana diventa destinataria anche di interventi di persone e associazioni che, riconoscendo i bisogni dei soggetti più fragili, le affidano con fiducia la gestione di interventi solidali, attraverso le sue strutture operative: gli Empori della Solidarietà e Scaldacuori, che distribuiscono a centinaia di famiglie in tutta la Diocesi generi alimentari, indumenti, articoli per l’igiene della casa e della persona.

Proprio di articoli per l’igiene personale è costituita la generosa donazione che il Rotary Club di Caltanissetta ha fatto pervenire alla Caritas, direttamente all’Emporio della Solidarietà, dopo avere richiesto di quali articoli c’è più necessità in questa fase.

La Caritas ringrazia calorosamente il Rotary e ogni altro contributo solidale, che dimostrano quanto sia possibile costruire e fare vivere una comunità sulla base di valori autentici e capaci di incidere concretamente sulle condizioni di vivibilità delle persone e delle famiglie, anche in un tessuto socio-economico particolarmente deprivato come il nostro.