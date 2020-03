Caltanissetta, Coronavirus. Aiello (LEGA): “Sosteniamo chi ha bisogno istituendo un fondo di emergenza”.

“Torno a ribadire la necessità di istituire un fondo di emergenza per sostenere la gente in difficoltà” – è l’appello lanciato nuovamente al Sindaco dal Consigliere Comunale della Lega, Oscar Aiello, che aggiunge: “Non possiamo aspettare gli aiuti che arriveranno, se arriveranno, da Roma e dall’Europa. Nel frattempo la gente dovrà fare quantomeno la spesa ed il Comune ha i soldi per aiutare i nisseni in difficoltà, basta adottare scelte difficili, ma necessarie come l’istituzione di un fondo straordinario”.

L’appello del Consigliere Aiello si riallaccia alle proposte lanciate due settimane fa dalla Lega che, con spirito di collaborazione, aveva formalmente chiesto al Sindaco di rivedere il bilancio di previsione e di istituire un fondo di emergenza “coronavirus”. Un fondo straordinario, ricavato dalle somme precedentemente previste per manifestazioni culturali, ludiche e sportive, da contributi e incarichi non più necessari, da somme impegnate per servizi non più erogabili.

“I soldi per evitare che la gente prenda di mira anche a Caltanissetta i supermercati ci sono, sosteniamo con quei fondi le famiglie bisognose ed i lavoratori rimasti senza nessun tipo di reddito. Diamo dei buoni spesa, creiamo un centro di distribuzione comunale di beni di prima necessità, concordiamo insieme altri aiuti. In questo momento di difficoltà – conclude Oscar Aiello – ogni idea può essere utile e preziosa: la Lega ribadisce pertanto di essere disponibile a collaborare con l’Amministrazione Comunale per decidere insieme come aiutare chi ha bisogno”.