Asp di Caltanissetta, ecco l’aggiornamento quotidiano: 32 i positivi

La Direzione Generale dell’Asp di Caltanissetta ha diramato il consueto bollettino. Ecco di seguito il contenuto con i nuovi dati di oggi martedì 24 marzo.

Oggi pomeriggio ha perso la vita il cittadino di Riesi ricoverato prima in Malattie infettive e successivamente in Terapia Intensiva

Ricoverato un nuovo paziente in malattie Infettive. Il numero dei ricoverati presso il PO Sant’Elia rimane costante a 17 di cui 4 in Terapia Intensiva.

Passa da n.13 a n.15 il dato dei domiciliati e positivi al test, che si trovano a casa in sorveglianza attiva ed in condizioni non meritevoli di ricovero

Il nuovo ricovero nel reparto di Malattie Infettive riguarda un cittadino di Serradifalco, appartenente ad un focolaio già identificato.

Ricoverati all’Ospedale di Caltagirone abbiamo un paziente di Niscemi ed una di Caltanissetta.

Con il decesso del paziente di Riesi il numero dei decessi in provincia sale a 2.

Sentito il Direttore delle Malattie Infettive, dott. Giovanni Mazzola, arrivano notizie confortanti sia sul primo tampone negativo della paziente di Sciacca (il secondo verrà fatto a breve per la valutazione pre-dimissione, tenendo conto che la paziente ha recuperato quasi completamente il suo stato di salute), sia sugli immediati effetti positivi del farmaco tocilizumab somministrato a 4 pazienti opportunamente selezionati e compatibili con la somministrazione.