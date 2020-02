Sicilia, Salvini in visita a Palazzo Reale: accolto dal presidente Ars Miccichè

PALERMO – Seconda giornata a Palermo per il leader della Lega, Matteo Salvini. L’ex capo del Viminale è appena arrivato a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana. Ad accoglierlo il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, e il direttore della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso. Prima dell’incontro con i giornalisti, in programma in sala stampa con i parlamentari della Lega a Sala d’Ercole (Antonio Catalfamo, Marianna Caronia, Giovanni Bulla e Orazio Ragusa), Salvini, accompagnato dal commissario regionale del Carroccio, Stefano Candiani, visiterà il Palazzo reale e le due mostre ospitate all’interno: ‘Otama’ e ‘Castrum Superius’. La tappa di oggi dell’ex ministro dell’Interno all’Ars e l’incontro con Miccichè che in passato non ha lesinato critiche a Miccichè, arriva dopo il faccia a faccia di ieri con il governatore, Nello Musumeci. Un vertice servito a siglare l’intesa per l’ingresso della Lega nella compagine di governo.