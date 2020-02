Mussomeli, la lettera di Gabriele alla sorella Monica: ”Non voglio dirti addio, voglio dirti ciao, ci sentiamo domani”

MUSSOMELI – Con voce rotta dal pianto, un’amica del cuore di Monica ha letto la lettera straziante che il fratello Gabriele le ha indirizzato ricordando come “quel domani non arriverà più. Quel domani che ti è stato strappato via insieme al tuo sorriso e ai tuoi occhi pieni di sogni. Ma chi ti ha conosciuto non dimenticherà mai la tua spontaneità, la tua dolcezza, la tua disponibilità. Ed ancora: “Il nostro rapporto era sigillato da affetto. E insieme a te avrei voluto vivere tante altre emozioni. Adesso non ci saranno più le nostre chiacchierate, non ci saranno più le nostre uscite e le serate passate insieme. Ancora non ci posso credere. Vorrei che tutto questo fosse un incubo dal quale svegliarmi e saperti ancora viva, accanto a me, ma purtroppo non è possibile. Aiutami tu, come hai sempre fatto. Ma io non voglio dirti addio, voglio solo dirti ciao, ci sentiamo domani”.

FONTE. LA SICILIA (R.M.)