Centrodestra Sicilia, Calderone (FI): “Centralità di Forza Italia, le polemiche non ci toccano perché noi viviamo il territorio”

PALERMO – “Nella riunione promossa ieri dal Presidente Micciché con tutto il Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’Ars, si è parlato anche delle prossime competizioni amministrative. Insieme abbiamo ribadito la centralità di Forza Italia nella coalizione di centrodestra in Sicilia. Si è precisato che siamo in contatto con tutti i partiti di centrodestra per presentare alle prossime elezioni di primavera, una coalizione per quanto possibile unita.

Nei comuni superiori a 15 mila abitanti, Forza Italia uscirà con la propria lista. Noi deputati regionali, siamo impegnati senza sosta per far crescere il partito e mantenerlo ai livelli che merita. Le chiacchiere, da ovunque provengano, restano sempre tali, mentre noi quotidianamente curiamo e siamo in contatto con il nostro territorio.

Le polemiche neanche ci sfiorano, non essendo prese in considerazione”. Così il Capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, on. Tommaso Calderone, a seguito delle critiche alimentate da esponenti politici circa un centrodestra che rappresenterebbe una “camicia di forza” destinato alla sconfitta.