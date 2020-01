Trenta chili di hashish in un pacchetto sulla battigia a Marsala (Trapani). E’ quanto scoperto dai carabinieri, insieme a personale della locale Capitaneria di porto, grazie alla segnalazione di un pacco sospetto arrivata un cittadino al 112. L’involucro è stato trovato in località ‘Sbocco’. Al suo interno sono stati rinvenuti 30 chili di hashish, suddivisi in 600 piccoli panetti da 50 grammi ciascuno. La droga è stata sequestrata. Si tratta, segnalano i militari, del secondo ritrovamento in pochi giorni: meno di una settimana fa, nelle zone di Marinella, è stato segnalato e poi recuperato dai carabinieri di Castelvetrano (Trapani)un altro pacco contenente la stessa quantità di hashish.Fondamentale, come in questo caso, si è rivelata la segnalazione dei cittadini alle forze dell’ordine, che ha permesso il sequestro della droga, evitando che finisse sul mercato.