L’identità degli Istituti Professionali è connotata dall’integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.

I tre settori MAT, Manutenzione ed Assistenza Tecnica, del nostro istituto ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E MECCANICA sono profondamente radicati nel territorio ed hanno fornito, negli anni, personale qualificato che si è inserito con successo in aziende pubbliche e private.

L’IPSIA G. Galilei è stato da sempre in prima linea nel promuovere l’innovazione scientifica e tecnologica per assicurare la perfetta coerenza tra i percorsi formativi e l’esigenza del mercato del lavoro.

Le attività nei laboratori di settore sono da sempre l’elemento che ci distingue da altri percorsi scolastici e che risulta determinante quando, al termine degli studi, ci si rivolge al mercato del lavoro.

La veloce evoluzione dei contesti lavorativi crea la necessità di essere competitivi e pronti al cambiamento. La partecipazione a concorsi e selezioni, per ultimo il concorso “Costruiamo il futuro con STM32 Open Development Environment” lanciato lo scorso autunno dal gigante della microelettronica e rivolto agli studenti delle scuole superiori, vede il nostro istituto impegnato in prima linea con i suoi migliori studenti che hanno ottenuto sempre apprezzamento e riconoscimento delle loro capacità e della loro versatilità nei settori dei processi produttivi.

Quindi:

SCEGLI QUESTO INDIRIZZO SE

• sei affascinato dalle “macchine” e dal loro funzionamento;

• sei attratto dalle applicazioni tecnologiche;

• ti piace operare su dispositivi meccanici, elettrici ed elettronici nel campo dell’assistenza tecnica e della messa in opera;

• sei portato al montaggio e smontaggio di dispositivi tecnologici ed alla relativa messa in opera.

IMPARERAI A

• gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici;

• garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine;

• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente;

• operare nella gestione dei servizi valutando anche i costi e l’economicità degli interventi.