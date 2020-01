PALERMO – La Sicilia, in due anni spesi, ha speso un miliardo e novecento milioni di fondi europei. Lo afferma una nota della presidenza della regione. Si chiude cosi’ la gestione, nei primi ventiquattro mesi del governo Musumeci, dei Fondi europei assegnati alla Sicilia per il periodo 2014/2020. E l’ultimo traguardo, fissato da Bruxelles al 31 dicembre, e’ stato raggiunto e superato di oltre 130 milioni di euro. “E’ la conferma – evidenzia il presidente della Regione, Nello Musumeci – che con il mio governo la Sicilia sta iniziando a cambiare passo. Una strada ancora lunga e difficoltosa, nei siamo consapevoli, ma questi risultati ci fanno guardare con ottimismo al futuro e soprattutto con minore rassegnazione. Non avere restituito, per il secondo anno consecutivo, neanche un solo euro a Bruxelles e’ certamente motivo di soddisfazione e orgoglio. La prossima sfida e’ quella di poter ‘disegnare’ una nuova programmazione, che partira’ dal 2021, piu’ adeguata alle esigenze del nostro territorio e che renda la sua attuazione piu’ snella. Un ringraziamento, infine, a tutti gli assessori e un plauso anche ai dirigenti generali coinvolti, ai loro collaboratori e all’assistenza tecnica, che hanno lavorato in uno spirito di squadra, senza risparmiarsi mai, con impegno e passione, facendo prevalere l’orgoglio dell’appartenenza a un’amministrazione regionale che vuole rimettersi in carreggiata per poter iniziare a concorrere con le altre Regioni italiane”.