MUSSOMELI – Anticipata a domenica sera, nella chiesa Madre, la partecipazione dei Corpo dei Vigili Urbani alla liturgia in occasione nella ricorrenza di San Sebastiano. Ha celebrato la messa l’arciprete don Pietro Genco che, nell’omelia domenicale, ha presentato anche la figura del Santo Martire. In prima fila il personale in servizio ed in quiescenza della Polizia Municipale con il comandante Attilio Frangiamore che ha invocato, prima della benedizione finale del celebrante, la preghiera a San Sebastiano. Presente al rito religioso l’amministrazione col sindaco Giuseppe Catania e gli assessori Canalella, Lo Conte e Territo, la benemerita Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo forestale, I vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana. Alla fine, come da tradizione, foto di gruppo, un piccolo rinfresco nel locali parrocchiali e il saluto e i ringraziamenti per la partecipazione del Comandante Attilio Frangiamore e del sindaco Catania.