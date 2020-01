MUSSOMELI – Altro incontro politico di confronto promosso da Enzo Munì in vista del rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco nel voto primaverile di maggio. “ Dopo il primo incontro, scrive Munì sul social, tenutosi la settimana scorsa presso la Pasticceria Normanna, abbiamo in programma un nuovo appuntamento per Venerdì 24 gennaio alle ore 19.00 presso il ristorante “Al Castello”. L’incontro è aperto a tutti i cittadini, donne e uomini, giovani e diversamente giovani, che hanno voglia di spendersi, partecipando e offrendo il proprio contributo e la propria visione per un nuovo progetto di città. Ognuno avrà la possibilità di intervenire e proporre idee, segnalare problemi, individuare temi e priorità su cui confrontarsi in tavoli tematici negli incontri a venire. Non mancate, impegnatevi insieme a noi!”