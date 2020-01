I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nel quadro delle iniziative promosse per l’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti e, nello specifico, della ricerca delle fonti di approvvigionamento e di smercio di carburante di scarsa qualità destinato ai distributori stradali della cittadina etnea, hanno sequestrato oltre 30 mila litri di gasolio di illecita provenienza e arrestato quattro persone. Gli indagati erano intenti a effettuare il travaso di gasolio agricolo di provenienza illecita su un autoarticolato frigorifero contenente 21 serbatoi cubici della capacità di 1000 Litri cadauno. “Il gasolio rinvenuto, ancorché all’origine destinato per l’impiego in agricoltura e quindi assoggettato ad un’imposta inferiore rispetto a quella gravante su analogo prodotto destinato all’autotrazione, era in realtà pronto per essere impiegato per l’alimentazione di autocarri destinati al trasporto merci da parte di un imprenditore acese titolare di una ditta di trasporti con mezzi pesanti, il quale, in tal modo, si sarebbe garantito un illecito risparmio sull’acquisto del carburante utilizzato per la propria attività”, dicono le Fiamme gialle. Il gasolio agricolo sottoposto a sequestro è pari a 22.450 litri. Sottoposti a sequestro anche le 2 autocisterne e l’autoarticolato frigorifero contenente i 21 serbatoi cubici. Per i 4 arrestati ricorre l’ipotesi di sottrazione al pagamento dell’accisa. Sono stati sorpresi in flagranza all’interno di un’autorimessa isolata situata nella zona industriale di Catania. Contestualmente, presso la stessa autorimessa, gli operanti individuavano una ulteriore autocisterna contenente 7.500 litri di gasolio autotrazione ritenuto di provenienza illecita atteso che il proprietario non è stato in grado di esibire documentazione legittimante la provenienza e la detenzione dello stesso. Pertanto si è proceduto al sequestro anche del menzionato mezzo e del prodotto energetico ivi contenuto, nonché alla denuncia a piede libero del responsabile dell’illecito, per sottrazione al pagamento dell’accisa e irregolarità nella circolazione di prodotti energetici.