Un DI MAIO vicino all’addio. Sul Fatto quotidiano, a pagina 2, un lungo articolo, a firma DI Luca De Carolis, ipotizza che “Luigi DI MAIO potrebbe lasciare la carica DI capo politico dei Cinque Stelle attorno al 20-21 DI questo mese, appena eletti i nuovi facilitatori regionali del Movimento”. Parole che sono state immediatamente smentite dallo staff DI DI MAIO, DI prima mattina (“gravissime falsità” e “narrazione surreale”). Per il quotidiano diretto da Marco Travaglio DI MAIO però potrebbe gettare la spugna “prima del voto del 26 gennaio in Emilia-Romagna. Cioè prima della possibile, ennesima frana elettorale”. Tra le ragioni ci sarebbero il fatto che “non vuole subire il milionesimo processo politico per il probabile, pessimo risultato del M5S in Emilia-Romagna, dove i 5Stelle sono spettatori della sfida all’ultimo voto tra Pd e Lega. Un 4-5 per cento nelle urne per il Movimento sarebbe disfatta e per lui l’abituale ritorno nel ruolo DI unico imputato, della sconfitta”. Ma anche perché “DI MAIO è stanco degli infiniti problemi e delle mille battaglie interne”. Per il giornale “il capo è molto solo, con i gruppi parlamentari che continuano a perdere pezzi (ieri sono usciti altri due deputati, Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri) e che non gli rispondono più, divisi in gruppetti, agitati da rancori vecchi e nuovi”.

“E gli pesa moltissimo il confronto con due interlocutori obbligati – si legge ancora – . Quello con il garante e fondatore Beppe Grillo, che ha un’altra visione da lui su quasi tutto, tanto da avergli imposto il governo con il Pd. E soprattutto il rapporto con Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio che gli deve sembrare un Moloch, e che DI certo per lui è una pietra DI paragone pesante come una montagna”. Il giornale riporta anche che molti ormai chiedono un passo indietro: “‘Lo vogliono spingere verso la porta’ conferma un dimaiamo. E il capo è davvero vicinissimo a quel passo DI lato DI cui aveva parlato per la prima volta pochi giorni fa il Foglio, datandolo per la fine DI febbraio. Il suo staff aveva smentito tutto poche ore dopo”.