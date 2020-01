DELIA. Hanno preso il via oggi gli interventi per la sostituzione massiva dei contatori nel comune di Delia. In questa fase saranno sostituiti circa 1.500 contatori, tutti apparecchi con più di dieci anni di vita. L’intervento – interamente realizzato con fondi propri del Gestore – rientra nel Piano delle azioni che Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, sta compiendo nell’ambito di un progetto di più ampio respiro che, in varie fasi, sta riguardando l’intero territorio provinciale per riuscire a garantire un servizio idrico integrato sempre di più all’altezza delle sue legittime esigenze.