SIRACUSA – E’ finito agli arresti domiciliari per sequestro di persona aggravato, violenza sessuale aggravata, lesioni personali aggravate, minacce e percosse un 37enne di Pachino, in provincia di Siracusa. Vittima dell’uomo, raggiunto da un provvedimento del gip del Tribunale di Siracusa, l’ex compagna, una donna di 48 anni. L’arrestato, secondo quanto accertato nel corso delle indagini condotte dagli agenti della polizia di Stato, in piu’ occasioni, per futili motivi, legati anche alla gelosia, avrebbe aggredito la donna con la quale aveva avuto un rapporto sentimentale, picchiandola con estrema violenza e costringendola a sottomettersi a situazioni umilianti. In alcune circostanze, l’avrebbe anche costretta a strisciare per terra ed a mangiare del fango. Comportamenti che hanno raggiunto l’apice della violenza durante un litigio, nel corso del quale, come si evince dall’ordinanza cautelare “ha portato con se’ la donna in auto, sino a condurla all’interno di un fondo agricolo di sua proprieta’, afferrato un coltello che custodiva all’interno del veicolo, e l’ha minacciata e insultata” facendole compiere contro la sua volonta’ degradanti atti sessuali.