PALERMO – Una Sicilia “paralizzata dalla burocrazia e dalla carenza di tecnici alla Regione”. Un “disastro” e cosi’ le province “sono in coda alla classifica nazionale e lo saranno ancora per 15-20 anni”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a Gela per celebrare Eschilo, a 2475 anni dalla morte, commentando la classifica sulla qualita’ della vita del Sole 24 Ore. “La Sicilia e’ nelle classifiche nazionali ultima da 73 anni – ha proseguito Musumeci – e lo sara’ per molto se non cambieremo mentalita’. Noi facciamo finta di cambiare, ma non e’ cosi’ perche’ diciamo sempre ‘megghiu u tintu canusciutu che u bonu a canusciri’ (‘meglio il cattivo conosciuto che il buono, il meglio, ancora da conoscere’, ndr). Dobbiamo recuperare tantissimo arretrato. Abbiamo 4 miliardi da spendere, ma non ho trovato alcun progetto nei cassetti della Regione. Non abbiamo trovato tecnici perche’ dal ’91 alla Regione non si fanno concorsi. Qualche uccello del malaugurio cerca di far dimenticare il disastro che hanno compiuto nel passato. Siccome io non sono ricattabile e nessuno mi puo’ tirare la giacca, debbo rendere conto solo al popolo siciliano”.