CALTANISSETTA – Varato il programma definitivo dell'iniziativa "Bella e democratica, Caltanissetta che osa", promossa dal PD di Caltanissetta e dai Giovani Democratici della provincia di Caltanissetta per i giorni 21 e 22 dicembre.

L’iniziativa si svolgerà nei locali dell’Istituto Testasecca ed avrà inizio sabato 21 dicembre alle ore 9:30, come da programma allegato.

Parteciperà ai lavoratori un nutrito gruppo di relatori, espressione del mondo accademico, associativo, sindacale, imprenditoriale, delle professioni, della politica e della pubblica amministrazione. Presenti: i professori Di Maria e Sabatino, oltre che la ricercatrice Giusy Pappalardo; imprenditori e professionisti: Andrea Bartoli e Gianfranco Pappalardo; sindacalisti e rappresentanti dell’associazionismo: Ignazio Giudice, Ivo Cigna, Peppe Montemagno.

Amministratori locali e dirigenti del PD: Giusto Catania, Elisa Carbone e Peppe Di Cristina.

Un momento particolarmente importante sarà dedicato alle giovani generazioni, con le testimonianze di ragazze e ragazzi particolarmente impegnati nell’associazionismo cittadino, a partire da Eros Di Prima e Giulio Scarantino.

L’iniziativa afferma il Pd, acquista ancora più rilevanza in considerazione delle recenti notizie, stando alle quali la provincia di Caltanissetta è ultima nelle graduatorie nazionali sulla qualità della vita. Noi non intendiamo arrenderci a questa condizione, né vogliamo viverla come un destino ineluttabile. Siamo fermamente intenzionati a dare battaglia per offrire a questo territorio una prospettiva di crescita e di futuro, lo faremo mettendo in campo le idee e le persone migliori e proponendo un nuovo modo di intendere la politica. L’iniziativa del 21 ed il 22 dicembre, un vero festival della buona politica, sarà l’inizio di questo percorso.