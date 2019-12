PALERMO – Soldi in prestito con tassi di interesse fino al 100% mensile (1.200% annuo). Con l’accusa di usura la guardia di finanza di Palermo ha arrestato in flagranza di reato un traslocatore e commerciante di mobili usati del centro citta’, C.F., di 38 anni. Una indagine lampo, durata pochi giorni, nata dalla denuncia della vittima, un giovane laureando in Architettura che aveva intenzione di avviare un’attivita’ e che per questo aveva chiesto denaro al presunto usuraio. L’impossibilita’ di fare fronte alle pressioni e alle intimidazioni subite hanno spinto la vittima a denunciare quanto stava accadendo: le microspie delle fiamme gialle hanno registrato l’incontro tra la vittima e l’indagato avvenuto la mattina del 18 dicembre. Dopo aver recuperato il contante necessario, il giovane ha raggiunto gli stessi locali dove gia’ altre volte si era recato ma stavolta sono intervenuti i finanzieri, che in precedenza avevano contrassegnato le banconote e che ascoltavano le registrazioni delle conversazioni avvenute all’interno di quel locale. La giovane vittima e’ adesso assistita da un’associazione che gestisce uno sportello antiracket e antiusura.