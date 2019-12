Messina, 50enne picchia la madre anziana: arrestato

MESSINA – Con l’accusa di maltrattamenti verso familiari i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato a Sant’Agata Militello, nel Messinese, un 50enne. I militari sono intervenuti sabato pomeriggio dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni di una donna da parte del figlio in stato di alterazione psicofisica. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 50enne avrebbe insultato e aggredito la madre in casa, provocandole lievi ferite al volto. Una volta giunti nell’appartamento, i carabinieri hanno trovato la vittima ancora impaurita e hanno bloccato l’uomo, portandolo in caserma per accertamenti. Le indagini hanno consentito di ricostruire “reiterate violenze e vessazioni” nei confronti della vittima che andavano avanti da tempo. Per il 50enne sono così scattate le manette e, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida.