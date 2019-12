Giovedì 5 dicembre alle ore 16:00 il Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. Settimo” inizierà le attività di orientamento con un open day dedicato alle famiglie e agli studenti della scuola secondaria di I grado che avessero desiderio di conoscere le attività formative e i percorsi di studio che propone la scuola. Il pomeriggio inizierà in aula magna con il saluto della Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone e brevi momenti di approfondimento proposti per capire i 3 diversi indirizzi. Ci si sposterà in seguito nelle aule dove saranno allestiti i laboratori per avere ogni sorta di chiarimento su metodologie, opportunità e attività che l’istituto propone. Sarà presentata la curvatura biomedica, insieme con gli ampliamenti dell’offerta formativa e le attività di alternanza scuola-lavoro.

Sarà, inoltre, possibile prenotare una lezione prova per permettere ai giovani di studenti di sperimentare il clima che si respira a scuola e iniziare ad approcciarsi alle varie discipline di tutti e tre gli indirizzi. La scuola sarà aperta a chi è interessato ma anche a chi soltanto curioso e desideroso di capire cosa si apprende all’interno del Liceo più antico della città.