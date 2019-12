In Eccellenza chiusura in bello stile del girone di andata per la Sancataldese che ha battuto 1-0 la Pro Favara riuscendo ad agganciare il quarto posto in classifica a pari punti con Geraci e Castellammare. E’ stato un gol di Prestia a regalare tre punti pesantissimi ai verdeamaranto di Seby Catania che si sono confermati in grande crescita in quest’ultima parte del girone di andata. Un risultato importante per la squadra del presidente Lacagnina che, in vista del girone di ritorno, si propone tra le protagoniste in campionato. Sconfitta esterna, invece, per lo Sporting Vallone battuto 2-0 dall’Oratorio San Ciro e San Giorgio. Di due vecchie conoscenze del calcio dilettantistico siciliano come Romeo e Scillufo i gol che hanno deciso una sfida nella quale lo Sporting ha cercato di ribattere generosamente alle iniziative dei padroni di casa senza tuttavia lasciare il segno. Concluso il girone di andata, si riprenderà il prossimo 5 gennaio 2020 con la prima di ritorno che vedrà il derby provinciale tra Sancataldese e Sporting Vallone al Valentino Mazzola di San Cataldo.