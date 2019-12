“Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione” È questa la risposta del leader della Lega Matteo Salvini al selfie pubblicato da una giovane 19enne sul proprio account Instagram, che ritrae la giovane ragazza mentre fa il dito medio a favor di camera con a fianco l’ex ministro dell’Interno mentre, ignaro di esser ripreso, riposa sull’aereo.

La foto è rimbalzata sui diversi social, dove ha scatenato reazioni diametralmente opposte. Da un lato chi ha condannato il gesto della giovane, definita «cafona» e «maleducata», dall’altro chi accusa il leader del Carroccio di voler scatenare la gogna social contro la giovane. (Foto open.online)