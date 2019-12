CALTANISSETTA – Con il lavoro intitolato “Rosso alla Rosso”, i ragazzi delle classi 2^ B, 3^ A e 3^ C della nostra Scuola secondaria dell’I. C. “Lombardo Radice” hanno conquistato il secondo premio per la sezione video nel concorso letterario intitolato al Pier Maria Rosso di San Secondo , a cui è intestata la Scuola, grande narratore e drammaturgo rappresentato in tutto il mondo, ma poco conosciuto a Caltanissetta dove egli nacque nel 1887 e nel cui cimitero degli Angeli riposa insieme alla moglie Inge.

L’iniziativa, organizzata dai membri del salotto culturale “Teatro Rosso di San Secondo” e dall’associazione “CMSWEB”, si poneva la finalità di diffondere presso le giovani generazioni l’opera letteraria e artistica di Rosso di San Secondo e nello stesso tempo stimolare studentesse e studenti ad apprezzare la lettura, la scrittura e il teatro attraverso la rilettura ,l’ interpretazione e la rappresentazione dell’opera dello scrittore, uno dei più importanti protagonisti del teatro del Novecento, apprezzato ed incoraggiato anche da Pirandello, dalla cui fama è stato forse offuscato.

Ciascuna classe,seguita dall’insegnante di lettere, dopo aver contestualizzato l’autore rispetto al periodo storico in cui visse, ne ha letto una novella, precisamente “Viaggio a Popokabaka”, “Tania” e “Napoli e Konisberga”, ha elaborato una sceneggiatura, letto alcune parti significative e prodotto un unico video, la cui colonna sonora originale è stata composta dal Maestro Angelo Palermo, che la giuria ha apprezzato e valutato positivamente in quanto ad efficacia, coerenza, originalità e qualità