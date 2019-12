CALTANISSETTA – Violenta, inaspettata e brutale la reazione di un venditore ambulante a Caltanissetta che dopo un verbale elevato della polizia municipale, ha colpito un ispettore con un pugno. Le manette sono scattate ai polsi del nisseno Luca Romano, 25 anni, accusato di oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Nel corso della mattinata una pattuglia aveva eseguito un controllo per accertare che il giovane avesse le autorizzazioni e la licenza per la vendita, poiché aveva allocato delle strutture mobili in via Bloy per commerciare frutta e verdura. L’accertamento ha evidenziato la mancanza di licenza per la vendita e dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico: sanzione amministrativa da 300 euro e sequestro di tutta la mercanzia. La pattuglia ed il giovane si sono trasferiti presso il comando della polizia municipale per gli adempimenti amministrativi del caso; ad un certo punto il 25enne, che aveva manifestato un nervosismo crescente, ha assunto un atteggiamento minaccioso e reagito brutalmente agli inviti alla calma: a farne le spese un ispettore colpito da un pugno.