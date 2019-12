A San Cataldo è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo Interprovinciale Enna-Caltanissetta dell’ANBIMA, la più grande Associazione rappresentativa del mondo bandistico che in Italia conta oltre 1.500 bande musicali iscritte e circa 80.000 soci. L’Assemblea si è tenuta nei giorni scorsi presso la Sala Toniolo a San Cataldo. Ai lavori hanno preso parte i delegati delle 13 bande della provincia di Enna e Caltanissetta che aderiscono all’ANBIMA. Dopo l’intervento introduttivo del Presidente Regionale l’Avv. Ivan Martella si è proceduto alle operazioni di voto per l’elezione dell’organismo dirigenziale interprovinciale. Il congresso ha eletto Presidente Carmelo Ricca di Calascibetta, Vice Presidente Aldo Dario Pilato di San Cataldo. Eletti tra i consiglieri Giuseppe Piscitello di Valguarnera, Giuseppe Tamburello di Nicosia, Giuseppe Terranova di Riesi, Luigi Pulci di Sommatino e Oreste Crapanzano di Barrafranca. Il nuovo Consiglio Interprovinciale durerà in carica per il quadriennio 2020/2023.