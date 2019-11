Si schianta contro un palo segnaletico con l’auto del padre acquistata un mese fa e, qualche ora dopo, decide di togliersi la vita impiccandosi nella casa in cui viveva da solo. In attesa dei riscontri del caso da parte dei carabinieri, potrebbe essere stata questa l’assurda dinamica della vicenda che potrebbe aver indotto un giovane di 23 anni originario del foggiano a compiere questo gesto estremo. A trovare il suo corpo senza vita è stato il padre che ha immediatamente allertato i carabinieri. Il ventitreenne, dipendente in un supermercato, dopo l’incidente con l’auto del padre, una Volvo V 50, sarebbe tornato a piedi sino a casa sua camminando per circa 4 km. Non è da escludere che, una volta a casa, preso dallo sconforto per aver danneggiato l’auto del genitore che era costata parecchio, possa aver deciso di farla finita. Sulla vicenda indagano i carabinieri.