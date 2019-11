In Prima categoria vincono Atletico Gorgonia e Città di Caltanissetta. La capolista Atletico Gorgonia ha superato con un netto 6-0 finale l’Agira. La gara è stata decisa dalle reti di Jallow, Genova, Domenico Cannizzaro, Michele Graci, Marco Graci e Abdul. Una sestina vincente per una squadra che s’è confermata capolista nel proprio girone. Non perde un colpo il Città di Caltanissetta che ha travolto 5-1 il Nicosia con tripletta di Sammartino e gol di Maniscalco e Russo. Una vittoria che ha permesso alla squadra di Alessio Sferrazza di attestarsi nelle zone alte della classifica al 4^ posto con 16 punti. E domenica prossima i nisseni proveranno a dare l’assalto fuori casa alla vice capolista Gemini. Nell’anticipo di ieri, invece, non è andata al di la del pari la MasterPro San Cataldo. La squadra di Rosario Marcenò ha pareggiato 1-1 con la Branciforti. Al vantaggio ennese di Diop su rigore ha replicato Martorana per i sancataldesi che ora sono sesti in classifica a quota 13. Infine, nel girone B, sconfitta casalinga del Real Suttano 1-2 con lo Sporting Termini con gol resuttanese di Gangi.