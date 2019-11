CALTANISSETTA – La Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, nell’ambito delle direttive compartimentali, ha incrementato il controllo degli autoveicoli che trasportano animali vivi sui tratti di strada statale e autostradale di competenza. Ieri sono stati effettuati numerosi controlli e le pattuglie della Polizia Stradale, a un trasportatore di bovini, hanno elevato sanzioni amministrative per complessive 7500 euro. Le sanzioni sono state comminate in seguito ad un controllo avvenuto sull’Autostrada A/19, nei pressi dello svincolo di Resuttano. La Polstrada ha accertato che sull’autocarro gli animali non erano in regola con la documentazione necessaria; difatti quattro bovini non erano registrati, il mezzo non aveva la necessaria copertura per la protezione dalle intemperie per il benessere degli animali e alcuni dati riportati sulla documentazione prescritta erano errati e mancanti. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi e la carta di circolazione è stata ritirata al conducente. Il potenziamento dei controlli di legalità eseguiti su tutta la filiera del trasporto animali serve a garantire la sicurezza alimentare e ad accertare episodi di maltrattamento degli animali.