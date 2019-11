PALERMO – “È doveroso che la Regione Siciliana si faccia carico dell’acquisto dell’antico casolare di Aci Trezza, descritto da Giovanni Verga nel suo romanzo ‘I Malavoglia’ e che rappresenta l’ultima testimonianza, nel borgo marinaro, dei luoghi resi celebri dalle narrazioni dello scrittore verista”.

Lo chiedono le deputate regionali del Movimento 5 Stelle Jose Marano, Gianina Ciancio e Angela Foti, insieme al capogruppo Francesco Cappello, che hanno presentato una mozione all’Ars per investire del caso il governo regionale, dopo aver appreso che il Comune di Aci Castello, al cui territorio appartiene la frazione marinara, non è in condizioni di acquistare l’immobile, sito in via Dietro Chiesa, sulla sommità della scalinata di via Feudo.

“Si rischia di perdere un’importante memoria storica – proseguono i deputati – cui è legata la storia della frazione marinara di Aci Trezza strettamente connessa all’opera del Verga, di grande rilevanza nel panorama letterario nazionale, il quale proprio qui ambientò il suo celebre romanzo. Salvaguardare l’immobile è un segno importante sul piano della salvaguardia culturale e per aprire la strada a iniziative di valorizzazione e di fruizione al pubblico, come ad esempio una casa-museo tematica dedicata allo scrittore. La Regione si faccia carico di questo importante impegno”.