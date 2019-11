E’ finito in tragedia un gioco erotico con la morte di un giovane di trent’anni residente a Trento. L’uomo è morto per asfissia. A segnalarlo è stato un altro uomo, un sessantacinquenne, che s’è rivolto alle forze dell’ordine per comunicargli che, probabilmente, l’uomo con cui si stava intrattenendo su Skype poteva essere morto nel corso di quella connessione. A quanto sembra, i due uomini non si conoscevano ma sarebbero venuti a contatto tramite una chat decidendo di sperimentare un gioco erotico a distanza. Un gioco che, tuttavia, a giudicare dall’avvenuto decesso del giovane trentenne, non sarebbe propriamente andato per il verso giusto. Le forze dell’ordine si sono attivate per individuare la residenza del giovane coinvolto nel gioco erotico via Skype. Il giovane sarebbe morto per asfissia dopo essersi attaccato con una cintura al soffitto del suo appartamento. Alla fine, le ricerche hanno purtroppo confermato i timori del sessantacinquenne: il trentenne è stato ritrovato nella sua abitazione morto asfissiato.