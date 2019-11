Sarebbero parecchie le segnalazioni relative alla cosiddetta “truffa dello specchietto” a Canicattì. In particolare, casi di tentativi sarebbero stati segnalati nel centro storico. La tecnica utilizzata in questi casi è sempre la stessa: al passaggio di una macchina si finge di aver subito il danneggiamento dello specchietto della propria auto. Lo specchietto, ovviamente, non non è stato danneggiato dalla macchina che ha superato, quanto dagli stessi triffatori. Subito dopo il copione della truffa è sempre lo stesso: colui che lamenta di aver subito il finto danno chiede un rimborso, sempre e rigorosamente in contanti, di qualche decina di euro. In questi casi comunque è sempre consigliabile rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine.