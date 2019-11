CALTANISSETTA – Nel corso di una serie di incontri rivolti a tutte le classi dell’indirizzo” Chimica Materiali e Biotecnologie Sanitarie”, volti ad approfondire con l’aiuto di professionisti esperti le tematiche curriculari inerenti alla salute, l’Istituto “Luigi Russo” organizza la seconda edizione di “Russo in….. Salute”, con l’obiettivo di coinvolgere, ancora una volta, tutte le classi della scuola, i genitori e la cittadinanza. L’attenzione alla prevenzione delle malattie, la didattica laboratoriale presso i reparti delle ASP o presso studi medici accreditati, gli incontri con esperti professionisti nell’ambito della salute, sono state sempre priorità dell’indirizzo Biologico Sanitario, divenuto, con la recente riforma della Secondaria Superiore, Tecnico Tecnologico “Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie”. In un contesto fertile di iniziative ed entusiasmo, giovedì 5 dicembre si svolgerà “Russo in….. salute”, manifestazione che prevederà workshop rivolti alle classi dell’Istituto in orario antimeridiano ed incontri legati alla prevenzione rivolti ai genitori degli studenti ed alla cittadinanza in orario pomeridiano. Il ricco programma della giornata vanterà la presenza dei dottori Giovanni Urrico, anatomopatologo presso il P.O.“S. Elia”, che intratterrà gli studenti delle classi quinte sulle “Malattie sessualmente trasmissibili”, del dott. Calogero Geraci, cardiologo dell’Associazione Cuore Rene Ipertensione Sicilia, che agli studenti delle quarte classi relazionerà sulla “Prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari”, e la dottoressa Cinzia Lauria, brillante ex alunna dell’Istituto, Medico di base, che parlerà di Prevenzione primaria agli studenti delle terze classi. In orario pomeridiano, alle ore 15:30, l’aula magna dell’Istituto ospiterà la dottoressa Liboria Scarlata, Dirigente della U.O. di Medicina Scolastica, che relazionerà su “Alimentazione e salute”, e alle ore 17:00 il dottor Giuseppe Giannone, che parlerà agli intervenuti delle “Malattie sessualmente trasmissibili.” Nei locali attigui all’aula magna, in orario pomeridiano, i volontari dell’Avis forniranno agli intervenuti utili informazioni sull’ utilità e modalità della donazione del sangue. Ma queste sono solo alcune anticipazioni: ulteriori esperti hanno accolto con entusiasmo l’invito della dirigente e delle docenti organizzatrici professoresse Francesca Bennardo, Paola Garito e Cettina Melillo. Vi aspettiamo!