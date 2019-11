CALTANISSETTA – Giovedì 21 Novembre, sono state vissute belle emozioni nel nostro Istituto. Tutta la scuola riunita, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, per celebrare la giornata dei diritti dei bambini e l’anniversario della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989. In particolare le classi quinte A, B,C,E,F della Scuola Primaria dei plessi Don Milani e Rodari, le classi terze E/G della Scuola Secondaria e le sezioni A/ B dei 5 anni della Scuola dell‘Infanzia Don Milani di Via Ferdinando I, tra canti, musica e poesie ,presso la Sala teatro del Plesso Rodari, hanno riflettuto sui diritti dei fanciulli, evidenziando come ancora oggi in diversi paesi del mondo i reali bisogni dei bambini siano violati a causa di guerre , povertà e carestie. L’incontro, finalizzato a sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche delle ingiustizie sociali e civili dei bambini senza diritti ha coinvolto emotivamente tutti i presenti. Sono stati proiettati diversi video che hanno dato l’input per riflessioni personali e per un successivo dibattito. L’iniziativa ha suscitato commozione tra i giovani alunni che si sono resi conto di come la spensieratezza, la serenità e il benessere per alcuni loro coetanei è ancora solo un miraggio. Ha supportato l’iniziativa il dirigente scolastico dell’Istituto, Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone. Tutto ciò rientra tra le attività previste dal progetto “UNICEF, Noi e gli altri solidarietà e rispetto”. Hanno coordinato l’evento le docenti referenti Ins. Zappala’ Liliana per la Scuola Primaria e Ins. Letizia Valenza per la Scuola Secondaria .