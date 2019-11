CALTANISSETTA – Si è svolto, venerdì 29 novembre dalle ore 10 alle 12, il flash mob che ha coinvolto studentesse e studenti della Scuola Media Rosso di S.Secondo nel piazzale antistante la Coldiretti, in Via Fra’ Giarratana a Caltanissetta. L’iniziativa rientra nel progetto A SCUOLA DI GENERE, promosso dal centro Studi “Paolo e Rita Borsellino” e dall’Associazione Work in Progress di Floridia (SR) che si propone, la sperimentazione di azioni culturali su scala regionale, di attività didattiche, di eventi di animazione sul territorio, della diffusione di pratiche educative volte al contrasto degli stereotipi, delle discriminazioni e della violenza di genere. Alla presenza di esponenti di esponenti della Polizia di Stato e del CAV, del Direttore della Coldiretti e dei passanti e acquirenti del mercato, le ragazze e i ragazzi hanno recitato il monologo di Paola Cortellesi sulla violenza contro le donne e la “Preghiera di un uomo” di Eve Ensler, infine hanno cantato in coro la canzone “Il termine esatto” del rapper Kiave.