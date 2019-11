Si è tenuta presso la sala riunioni “Pio La Torre” realizzata presso la sede CGIL di Gela la prima assemblea provinciale fondativa del SILF il primo sindacato della Guardia di Finanza che tutela le donne e gli uomini in divisa delle Fiamme Gialle, impegnate nel contrasto all’evasione, all’elezione fiscale e alla lotta del crimine organizzato. I finanzieri, come ribadito dai presenti, tutelano quotidianamente gli interessi della Comunità Europea e dello Stato italiano in materia di spesa pubblica e contrasto alla corruzione. I lavori dell’assemblea fondativa si sono conclusi con l’elezione all’unanimità del finanziere Santo Cantone, 48 anni, attualmente Ispettore e dal 1992 nella Guardia di Finanza. Cantone ha ribadito l’impegno nel difendere ed ampliare la sfera dei diritti, l’obiettivo di valorizzare la funzione sociale e le professionalità del personale promuovendo politiche inerenti la tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed il vero benessere del personale della guardia di finanza che nelle nostra provincia è di circa 200 unità. Presenti all’assemblea Paolo Anzaldi storico dirigente sindacale della FP CGIL Sicilia che per decenni ha seguito la polizia penitenziaria, Lino Mastrantonio Responsabile provinciale SILP per la CGIL il sindacato che segue e tutela la Polizia di Stato, Ignazio Giudice Segretario Generale CGIL Caltanissetta che ritiene l’assemblea un momento storico di libertà e nuova rivendicazione e si dice certo che il Corpo della Gaurdia di finanza ne trarrà beneficio perchè il finanziere è un lavoratore e come tale ha il diritto all’ampliamento delle tutele e ala contrattazione.