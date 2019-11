C’è anche un calciatore del Foggia, squadra di serie D, che la passata stagione militava in Lega Pro nel Bisceglie, tra le tre persone arrestate dalla polizia postale e delle comunicazioni di Catania per frode in competizione sportiva. I tre sono finiti tutti agli arresti domiciliari. L’inchiesta è stata portata avanti dalla Procura Distrettuale di Catania su partite del campionato di calcio di Lega Pro e riguarderebbe scommesse su partite di Lega Pro. L’operazione di polizia giudiziaria, denominata “Corner Bet”, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, ha portato, oltre all’arresto di tre persone, a diverse perquisizioni nel contesto di un sodalizio criminoso che, secondo la Procura, sarebbe stato dedito alla realizzazione di frodi in alcune competizioni calcistiche. L’indagine poi culminata negli arresti ha preso le mosse dalla denuncia del titolare di un’agenzia di scommesse di Catania secondo cui, tramite accessi informatici abusivi, gli sarebbero stati sottratti migliaia di euro da alcuni suoi conti. Nel corso delle stesse indagini per la frode informatica, che ha portato ad individuare altri indagati, sono anche emerse responsabilità per la frode in competizioni sportive.